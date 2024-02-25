25 лютого під час пресконференції у президента спитали, чи існує альтернатива допомоги від США. Також Зеленський відповів, чи вірить у позитивне рішення Конгресу щодо виділення коштів на підтримку України.

Конгрес США досі не схвалив пакет фінансування України на 2024 рік. Без нього Вашингтон просто не зможе надавати нашій державі зброю. У Зеленського спитали, що Україна планує робити у цій ситуації, передає 24 Канал.

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Гроші знайдуться, але немає зброї

За словами глави держави, якщо Конгрес не схвалить фінансування допомоги Україні, то це буде відчутно на фронті, це послабить українські позиції на полі бою. Президент наголосив, що йому важко уявити, якою буде ситуація. У будь-якому разі уряд шукатиме інші можливості отримати необхідну зброю, додаткові гроші, додаткові кредити, тиснутиме на партнерів.

Зеленський наголосив, що основна складність полягає не в грошах. Президент зауважив, що проблема допомоги – це питання конкретних пакетів зброї. Наприклад, Київ може знайти кошти на системи Patriot, однак без дозволу США отримати їх не зможе. Європа лише частково здатна підмінити допомогу, яка надходить від Сполучених Штатів, адже частина озброєння, яку мають європейські країни, може передаватися лише за американською згодою.

Чи існує надія на позитивне рішення від Конгресу

Зеленський висловив упевненість, що Конгрес, зрештою, схвалить законопроєкт про виділення для допомоги Україні 61 мільярд доларів.

Інакше, я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити, то точно в іншому, і тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу,

– наголосив президент.

Глава держави заявив, що у Конгресі знають, що їх підтримка нам необхідна упродовж місяця.

Зеленський згадав, що зустрічався із сенаторами з обох партій. Влада і опозиція у США розуміють терміновість допомоги Україні.

Ми бачимо виклики в Сполучених Штатах, але розраховую на те, що вони залишаться лідерами демократії в світі,

– наголосив президент.

Допомога від США: що відомо