Зі затишної пекарні у Швеції – у лави ЗСУ: фільм про вояка Інтернаціонального легіону Олівера

Незалежність нашої держави захищають не лише українці, а й бійці з інших держав. Зокрема, журналісти розповіли історія про військового Олівера, який є громадянином Швеції, але вирішив давати відсіч російським загарбникам.

Власне, у перші дні повномасштабного вторгнення було створено Інтернаціональний легіон оборони ЗСУ. У нього вступив швед Олівер. Про цього військовослужбовця проєкт "Легіонери вільного світу. Антитерор" зняв фільм, – повідомляє 24 Канал.

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"Сім'я знала, що я мушу поїхати"

Як зазначив Олівер, його підштовхнула до служби в Збройних Силах сімейна історія. 24 лютого – день, коли почалася широкомасштабна війна, – є також Днем Незалежності Естонії. Там живе чимало рідних бійця.

Це свято для нас важливе. Це було досить дивно, бо ми збиралися святкувати День Незалежності у той самий день, коли Росія вдерлася в Україну. Ще до цього я сказав своїй сім'ї, що, якщо війна таки почнеться, я мушу поїхати. Тому вони знали, що цей процес уже був запущений.

Зазначимо, що до 24 лютого 2022 року Олівер працював менеджером у пекарні у Швеції, а також грав в дез-метал гурті. Військову кар'єру завершив вісім років тому, а служив у шведській армії з 1996 року. З-поміж іншого, брав участь в операціях у таких країнах:

Косово;

Північ Македонія;

Афганістан;

Ліберія.

Фільм про військового Інтернаціонального легіону Олівера: проєкт "Легіонери вільного світу. Антитерор"

За словами легіонера, уже через тиждень після вступу у лави ЗСУ усі його побратими стали для нього сім'єю. Себто він знав про них абсолютно усе.

Тобі достеменно відомо, за яку футбольну команду вболіває твій товариш, чому він не п'є каву, і як він спить. Ви дуже швидко стаєте братами і сестрами один для одного, і це вражає. Все це стосується і загиблих побратимів. Всі вони були чудовими солдатами. Я пишаюся тим, що служив із ними. І я сподіваюся зустрітися з ними всіма у Вальгаллі.

Окрім того, Олівер розповів про найзапекліший бій, у якому йому довелось взяти участь як бійцю групи вогневої підтримки двох штурмових груп. Як він констатував, штурмові загони мали зайняти ворожі вогневі позиції та відтіснити противника назад у посадку.

"Цілий ранок по нас вели постійний вогонь два танки і одна "Рапіра", а також зі сторони посадки по нас стріляли російські солдати. Тож ми стріляли в ту посадку, мабуть, з усього, що у нас було… Ми добряче прочесали цю лісосмугу і притиснули противника до землі", – сказав швед.



Досьє про бійця Інтернаціонального легіону Олівера / Скриншот з фільму

Згадаємо наостанок, що 24 Канал декілька місяців тому публікував колонку Олівера про його службу в Збройних Силах, безлад в окопах росіян, найважчий бій та вибір захищати Україну від окупантів. Детальніше – за посиланням.