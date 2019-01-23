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      Швед найближчим часом перейде в шотландський клуб, – ЗМІ

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      Мар’ян Швед перейде в "Селтік"
      Мар’ян Швед перейде в "Селтік" / Фото з відкритих джерел

      Футболіст "Карпат" та збірної України Мар’ян Швед скоро стане гравцем шотландського Селтіка.

      Як повідомляє видання Sportarena, перемовини між "Карпатами" та шотландським "Селтіком" перебувають на завершальній стадії.

      Читайте також: Керівництво "Карпат" назвало умову продажу Мар’яна Шведа та лідерів команди

      Раніше повідомлялося, що "Карпати" запропонували підписати Шведа за 2,27 млн євро. Шотландський клуб був готовий вступити в боротьбу за Шведа, якщо скоротить склад до кінця місяця.

      Також окрім "Селтіка", інтерес до Шведа проявляли "Леганес", "Динамо" і "Лідс".

      За "Карпати" Швед забив 8 голів і зробив 2 ассисти в 17 матчах української Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Мар'ян Швед
      Джерело: 24 Канал
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