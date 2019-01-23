Швед найближчим часом перейде в шотландський клуб, – ЗМІ

Футболіст "Карпат" та збірної України Мар’ян Швед скоро стане гравцем шотландського Селтіка.

Як повідомляє видання Sportarena, перемовини між "Карпатами" та шотландським "Селтіком" перебувають на завершальній стадії.

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Раніше повідомлялося, що "Карпати" запропонували підписати Шведа за 2,27 млн євро. Шотландський клуб був готовий вступити в боротьбу за Шведа, якщо скоротить склад до кінця місяця.

Також окрім "Селтіка", інтерес до Шведа проявляли "Леганес", "Динамо" і "Лідс".

За "Карпати" Швед забив 8 голів і зробив 2 ассисти в 17 матчах української Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні.

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