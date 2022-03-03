Шведи їдуть воювати в Україну проти агресора, – ЗМІ
3 березня 2022 , 23:16Читать новость на русском
Джерело:Anadolu
Близько 400 людей у Швеції подали заявки, аби їхати в Україну воювати проти Росії. Шведи створили спецгрупу.
Координатор групи Філіп Бранвал повідомив, що перша бригада вилітає в Україну вже 3 березня. Летітимуть через Польщу.
До теми З 16 країн світу в Україну їдуть воїни-добровольці
Браннвал не розголошує жодних подробиць задля безпеки.
В Україну їдуть добровольці
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що до нас з 16 країн світу їдуть добровольці. Вони готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора.
Кількість воїнів вже перевищила тисячу, але заявки продовжують надходити.
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