Шведи їдуть воювати в Україну проти агресора, – ЗМІ

Координатор групи Філіп Бранвал повідомив, що перша бригада вилітає в Україну вже 3 березня. Летітимуть через Польщу.

До теми З 16 країн світу в Україну їдуть воїни-добровольці

Браннвал не розголошує жодних подробиць задля безпеки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що до нас з 16 країн світу їдуть добровольці. Вони готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора.

Кількість воїнів вже перевищила тисячу, але заявки продовжують надходити.

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