Шведи їдуть воювати в Україну проти агресора, – ЗМІ

3 березня 2022 , 23:16
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Джерело:

Anadolu

Близько 400 людей у ​​Швеції подали заявки, аби їхати в Україну воювати проти Росії. Шведи створили спецгрупу.

Координатор групи Філіп Бранвал повідомив, що перша бригада вилітає в Україну вже 3 березня. Летітимуть через Польщу.

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Браннвал не розголошує жодних подробиць задля безпеки.

В Україну їдуть добровольці

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що до нас  з 16 країн світу їдуть добровольці. Вони готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. 

Кількість воїнів вже перевищила тисячу, але заявки продовжують надходити.

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Автор: Ольга Музика