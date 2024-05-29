"Очі" української авіації: що відомо про ASC 890 – перші літаки-розвідники, які надає Швеція

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Уряд Швеції 29 травня оголосив найбільший пакет військової підтримки для України на 13 мільярдів швецьких крон (1,3 мільярда доларів). Стокгольм надасть нам додаткову підтримку у вигляді ракет до систем ППО, а також віддасть усі бронетранспортери PBV 302, які є на озброєнні тамтешньої армії.

Однак чи не найбільше обговорень викликали літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C (простіша назва – ASC 890), які також увійдуть у пакет допомоги. Мова йде про 2 борти цих літаків, що є надзвичайно важливими для української авіації та захисту нашого неба від російських атак. Варто відзначити, що це всі борти, які є на озброєнні у Швеції.

Вперше в історії незалежної України на озброєнні з'являться борти ДРЛВ. Що відомо про ці літаки, які їхні можливості, чому вони потрібні Україні та як можуть допомогти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Перші в Україні борти ДРЛВ

Уперше за 33 роки незалежності Україна отримає на озброєння літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це надзвичайно важливо, адже ці борти дозволяють виявляти цілі на морі та в повітрі. Мова йде про ворожі кораблі та ракети, винищувачі та гелікоптери й інші цілі.

А це означає, що українська ППО може стати ще ефективнішою в питанні захисту неба від російських атак. Особливо це важливо в контексті прибуття в Україну перших F-16, які вже найближчим часом мають патрулювати наш повітряний простір. І взагалі наявність літака дальнього радіолокаційного виявлення суттєво збільшує можливості Повітряних сил.

Все частіше росіяни вдаються до ударів керованими авіабомбами по прифронтових та прикордонних територіях. Однак єдиний спосіб протидіяти цьому – уражати безпосередньо ворожу авіацію. Наявність ДРЛВ суттєво спрощує виявлення ворожих літаків на великих відстанях.

Швеція передає Україні обидва наявні у себе на озброєнні борти ASC 890. Уряд країни відзначає, що на їхню обороноздатність це рішення не вплине у зв'язку з планами придбати інші літаки ДРЛВ – Global Eye.

Характеристики ASC 890

Saab 340 AEW&C, або ж ASC 890 – розробка шведської компанії Saab. За основу борта ДРЛВ взяли пасажирський літак Saab 340 (через що у результаті борт отримав таку назву).

Літак має наступні характеристики:

екіпаж – 6 осіб;

довжина – 19,73 метра;

ширина – 6,7 метра;

висота – 6,97 метра;

вага порожнього – 10 300 кілограмів;

максимальна злітна вага – 13 155 кілограмів;

розмах крил – 21,44 метра;

двигуни – 2 х General Electric CT7, потужністю 1 800 кінських сил кожен;

максимальна швидкість – від 502 до 524 кілометрів на годину;

тривалість безперервного польоту – від 5 до 7 годин.

практична стеля – 7,62 кілометра;

Цікаво! Ціна літака ASC 890 достеменно невідома. Проте минулого року Польща уклала контракт зі Швецією на купівлю двох літаків, вартістю близько 58 мільйонів доларів. Ця вартість включає також і обслуговування. Тобто можна припустити, що приблизна вартість одного такого літака з повним пакетом обслуговування становить 29 мільйонів доларів.

Літак обладнаний радаром Airborne Surveillance and Control (ASC) 890, потужність якого дозволяє виявляти цілі незалежно від погодних умов за допомогою S-діапазону з активною антеною з електронним скануванням, який розроблена з використанням сучасної елементної бази на основі нітриду галію. Радар дозволяє виявляти цілі на площі до 500 000 квадратних кілометрів та на висоті до понад 18 кілометрів. Дальність виявлення – близько 450 кілометрів. За умов сильних радіолокаційних перешкод (тобто роботи засобів ворожої РЕБ) – до 350 кілометрів.

Ця система виявлення та спостереження дозволяє виявляти різні цілі – літаки, вертольоти, ракети, кораблі та навіть водні мотоцикли. Однак важливо, що ці радари здатні розрізняти свої та ворожі цілі, що теж дуже важливо в умовах війни.

Антена, якою обладнаний літак, здатна сканувати територію на 150 градусів в обидва боки, тобто сумарно – 300 градусів.

Такі радари у різних конфігураціях уже придбали собі 9 країн світу і вони визнані чи не найпоширенішими серед систем радіолокаційного виявлення та спостереження.

ASC 890 vs A-50

Найперша відмінність між шведським та російським літаком ДРЛВ полягає у тому, що основою для ASC 890 є пасажирський літак. Натомість росіяни переобладнували військово-транспортний Іл-76. Саме тому характеристики самого літака у російської моделі більші – вага, ширина, висота, розмах крил тощо. Усі ці показники більші у 2 – 2,5 раза.

Російські літаки у 19 разів важчі за шведські моделі, потребують значно більше людей для обслуговування. Проте попри те, що характеристики більші в рази, літати без дозаправки А-50 може літати без дозаправки 9,3 години (шведський літак – 5 – 7).

Проте головним у літаку дальнього радіолокаційного є саме система виявлення ворожих цілей – радар та антена.

Літак ДРЛВ А-50 здатен виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі – 300 кілометрів, крилаті ракети – 215 кілометрів. Натомість ASC 890 виявляє будь-які цілі на відстані до 450 кілометрів, навіть розміром з водний мотоцикл.

Що означають літаки ASC 890 для України?

Як працюють літаки ДРЛВ на практиці? Розглянути можна на відомому українцям прикладі – А-50, який використовують росіяни. Коли Україна змогла знищити російський літак, експерти не спроста казали, що це серйозний удар по ворожій авіації.

Найперша роль цього літака полягає у тому, що борт ДРЛВ є командним пунктом для управління винищувачами та застосування ударної авіації. Тобто цей літак координує авіацію для формування єдиного механізму, що підвищує її ефективність.

Радари бортів ДРЛВ мають значно більшу дальність виявлення цілей, ніж борти винищувачів. Якщо брати конкретні приклади, то F-16 має дальність виявлення до 110 кілометрів, натомість в ASC 890 – щонайменше 450 кілометрів.

Конкретно у випадку України мова йде також про більш ефективне виявлення загроз, що дозволить швидше на них реагувати.

Надання літаків ДРЛВ з боку Швеції суттєво впливає на українську авіацію, особливо з огляду на надання Україні винищувачів F-16. Експерти неодноразово наголошували, що саме наявність потужного радара, яким обладнані ДРЛВ. Це перетворить F-16 не на заміну радянським винищувачам в Україні, а на принципово нові літаки, які будуть працювати зовсім інакше. Це підвищить не лише ефективність самих винищувачів, але й української авіації загалом.

Власне, шведський уряд і наголосив, що ці літаки передані якраз в межах авіаційної коаліції в Україні. Оголошене рішення з боку Стокгольма можуть означати лиш те, що вже незабаром довгоочікувані F-16 таки прибудуть в Україну.

Варто відзначити, що зараз деталі надання Україні шведських літаків ДРЛВ залишаються невідомими. З огляду на це зараз цікавим виглядає питання того, де розміщуватимуться ці літаки, бо вже існують припущення, що базуватимуться вони не в Україні через загрозу того, що росіяни бажатимуть знищити їх.