Швеція виділить мільйони євро для України: на що саме підуть ці кошти

Стокгольм продовжує підтримувати України у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Так, Швеція виділить нашій державі фінансову допомогу. Йдеться про мільйони євро.

Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine – "Зерно з України". Про це в соцмережі Х, раніше відомій як твітер, повідомив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, передає 24 Канал.

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Що відомо про нову допомогу від Швеції

Так, Швеція надасть ще 100 мільйонів шведських крон. Це орієнтовно 8,7 мільйона євро.

Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. У її межах українське зерно експортують до найбідніших країн, які його потребують.

Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри агресивну війну Росії,

– підкреслив прем'єр.

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Швейцарія надасть 100 мільйонів франків допомоги