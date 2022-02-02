Швеція надасть Україні понад 5 мільйонів доларів допомоги

Швеція та ще 4 країни запустили Партнерський фонд для зміцнення України (PFRU). Він спрямований допомогти Києву протистояти збройній агресії Москви.

Уряд Швеції виділив для фонду 50 мільйонів шведських крон. Це становить 5,4 мільйона доларів.

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Ці гроші нададуть Україні впродовж наступних 3 років.

Які країни долучилися до фонду

Велика Британія,

Канада,

Швейцарія,

США.

Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України. Він сприятиме поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку,

– заявила міністерка з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.

Фонд доповнює допомогу ООН. Однак є гнучкішим та краще реагує на події на місцях.

Реакція Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері подякував Швеції за допомогу. Він назвав гроші "цінним внеском у стабільність України щодо агресивних дій Росії".

Політик наголосив, що Київ та Стокгольм завжди були і залишаються надійними друзями та партнерами.

Що відомо про допомогу від Швеції

В уряді Швеції наголосили, що серед усіх країн Східної Європи саме Україні надають найбільшу підтримку у реформах. Мовиться про приблизно 240 мільйонів шведських крон на рік, що становить понад 26,7 мільйона доларів.

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