Швеція офіційно ухвалила рішення про подання заявки на членство в НАТО
Джерело:твітер Анн Лінде
Швеція 15 травня офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.
Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.
До речі Столтенберг стверджує, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО
Вона додала, що сьогодні у Швеції сказали "так" подачі заявки на членство в НАТО.
Лінде й нагадала про причини такого рішення – російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою Швеції та Європи загалом.
Швеція проти розміщення ядерної зброї в себе
Соціал-демократи окремо зазначили, що будуть домагатися того, щоб Швеція висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї і постійних баз НАТО на своїй території.
Фінляндія теж схвалила рішення про вступ
Фінляндія 15 травня також ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в НАТО. Про це оголосили в уряді країни.
Президент Саулі Нійністе і комітет міністрів домовилися, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після того, як буде заслухано парламент. Глава держави відзначив, що перед тим проконсультувався з парламентом. Він назвав цей день історичним.
Що цьому передувало
- Швеція та Фінляндія тривалий час залишались нейтральними країнами та не планували вступати до оборонних союзів. Однак свою позицію держави змінили після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України у лютому 2022 року.
- В Альянсі одразу відреагували та дали позитивний сигнал. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким". Фінляндію та Швецію тепло вітатимуть у НАТО.
- У Росії моментально побачили "загрозу" в таких діях. Наприклад, дипломатка Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Також вона говорила про якийсь "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".
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