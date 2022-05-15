Швеція офіційно ухвалила рішення про подання заявки на членство в НАТО

Швеція 15 травня офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

До речі Столтенберг стверджує, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО

Вона додала, що сьогодні у Швеції сказали "так" подачі заявки на членство в НАТО.

Лінде й нагадала про причини такого рішення – російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою Швеції та Європи загалом.

Швеція проти розміщення ядерної зброї в себе

Соціал-демократи окремо зазначили, що будуть домагатися того, щоб Швеція висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї і постійних баз НАТО на своїй території.

Фінляндія теж схвалила рішення про вступ

Фінляндія 15 травня також ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в НАТО. Про це оголосили в уряді країни.

Президент Саулі Нійністе і комітет міністрів домовилися, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після того, як буде заслухано парламент. Глава держави відзначив, що перед тим проконсультувався з парламентом. Він назвав цей день історичним.

Що цьому передувало

Швеція та Фінляндія тривалий час залишались нейтральними країнами та не планували вступати до оборонних союзів. Однак свою позицію держави змінили після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України у лютому 2022 року.

В Альянсі одразу відреагували та дали позитивний сигнал. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким". Фінляндію та Швецію тепло вітатимуть у НАТО.

У Росії моментально побачили "загрозу" в таких діях. Наприклад, дипломатка Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Також вона говорила про якийсь "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".

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