Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла, щоб висловити протест через порушення повітряного простору Польщі та засудити підготовку вбивства громадянина України та США в Данії. Данська розвідка пов’язує організацію замаху з російськими спецслужбами.

Про це 26 листопада повідомило шведське МЗС у офіційній заяві.

Чому Швеція викликала російського посла?

Дипломатичний протест стосувався порушення повітряного простору Польщі, яке сталося 20 листопада. Тоді під час російської атаки на Україну три російські крилаті ракети залетіли на територію Польщі.

Крім того, шведська сторона засудила плани вбивства громадянина України та США на території Данії. Данська влада 20 листопада заявила, що до підготовки замаху причетні російські спецслужби.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що країна підтримує союзників – Польщу та Данію.

Спроби Росії розколоти Європу та підірвати підтримку України не матимуть успіху. Ми продовжуємо підтримувати Україну, що є нашим головним пріоритетом зовнішньої політики,

— заявила вона.

Це вже другий випадок за тиждень, коли шведське МЗС викликає російського посла для висловлення протесту.

Що відомо про підготовку замаху на українця в Данії?

21 листопада Данія оголосила про вислання російського військового аташе після того, як її Служба безпеки та розвідки (PET) повідомила про запобігання замаху на громадянина України та США.

За даними данських правоохоронців, убивство планували у вересні 2026 року поблизу Копенгагена. Мішенню, як повідомляли ЗМІ, був українсько-американський репер Альберт Васильєв, відомий під псевдонімом Kyivstoner.

За оцінкою PET, операцію організували російські спецслужби, а виконати її мали люди, пов'язані із забороненим у Данії кримінальним угрупованням Loyal to Familia (LTF).

У справі двом підозрюваним висунули обвинувачення у замаху на вбивство та сприянні діяльності іноземної розвідки на території Данії. Водночас підозрювані заперечують свою провину.

Посольство Росії в Копенгагені відкинуло звинувачення, заявивши, що вони не підкріплені доказами.