Швеція – Південна Корея: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Швеції та Південної Кореї на Чемпіонаті світу відкривали ігровий день 18 червня. Першими вийти вперед вдалося збірній Швеції.

Гол шведи забили з пенальті. Як це вже було неодноразово на цьому Мундіалі, спочатку арбітр матчу не зафіксував фол, але згодом йому довелося звернутися до системи відеоповтору, після чого призанчив пенальті.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Призначене пенальті чітко реалізував Гранквіст.

Гол з пенальті Гранквіста