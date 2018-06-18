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Швеція – Південна Корея: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Швеція – Південна Корея відео голів Чемпіонату світу 2018
Швеція – Південна Корея відео голів Чемпіонату світу 2018

Збірні Швеції та Південної Кореї на Чемпіонаті світу відкривали ігровий день 18 червня. Першими вийти вперед вдалося збірній Швеції.

Гол шведи забили з пенальті. Як це вже було неодноразово на цьому Мундіалі, спочатку арбітр матчу не зафіксував фол, але згодом йому довелося звернутися до системи відеоповтору, після чого призанчив пенальті.

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Призначене пенальті чітко реалізував Гранквіст.

Гол з пенальті Гранквіста

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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