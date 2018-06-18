Швеція – Південна Корея: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірні Швеції та Південної Кореї на Чемпіонаті світу відкривали ігровий день 18 червня. Першими вийти вперед вдалося збірній Швеції.
Гол шведи забили з пенальті. Як це вже було неодноразово на цьому Мундіалі, спочатку арбітр матчу не зафіксував фол, але згодом йому довелося звернутися до системи відеоповтору, після чого призанчив пенальті.
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Призначене пенальті чітко реалізував Гранквіст.
Гол з пенальті Гранквіста
Джерело: 24 Канал
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