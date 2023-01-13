У Швеції "повісили" опудало Ердогана: Туреччина викликала шведського посла

МЗС Туреччини викликало посла Швеції Стаффана Херрстрьома через акцію курдської організації "Комітет Рожави". Вони повісили догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Туреччина 12 січня викликала посла Швеції через демонстрацію в Стокгольмі, під час якої опудало президента Реджепа Ердогана підвісили догори ногами. Організатори акції "Комітет Рожави" назвали Ердогана диктатором та закликали його піти у відставку.

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Подробиці скандальної акції

"Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану".

Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Вони організували акцію проти Ердогана у Стокгольмі й повісили його опудало догори ногами, що дуже не сподобалось турецькій стороні.

Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердогане: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксим (головній площі Стамбула – 24 Канал),

– написали "Комітет Рожави" у твітері.



Курди повісили опудало Ердогана у Стокгольмі / Комітет Рожави" у твітері

Туреччина вручила ноту шведському послу

МЗС Туреччини викликала посла Швеції у Стаффана Херрстрома. У міністерстві йому передали ноту Анкари. Туреччина сказала, що очікує від Швеції співпраці й вимагає встановити винних в інциденті. Про це журналістам повідомило турецьке дипломатичне джерело.

Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки,

– сказав турецький співрозмовник.

У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.

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