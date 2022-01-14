У Швеції відшукали особисту печатку гетьмана Орлика: як вона виглядає

Під час свят у Швеції знайшли цікаву печатку. Як з'ясувалось, її власником був український гетьман Пилип Орлик.

Про знахідку розповів доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб. Він зауважив, що особисту печатку політичного та військового діяча виявили під час свят.

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"Історична бомба"

Як розповів Чухліб, печатку гетьмана віднайшли за допомогою дослідників у Королівському архіві Швеції. На ній зображений герб "Новина" Орлика.

Історична бомба,

– наголосив Чухліб.

Він пояснив, що до 14 січня 2022 року знахідка не була відома українській та світовій історичній науці.



У Швеції знайшли печатку гетьмана Орлика / Фото Тараса Чухліба

Конституція Орлика повернулась в Україну

У серпні 2021 року у заповіднику "Софія Київська" показали виставку, головним експонатом якої стала оригінальна Конституція Пилипа Орлика.

Наприкінці літа документ вперше за понад 300 років покинув Швецію і повернувся додому – в Україну. Задля цього переговори тривали 13 років.

Знайшли печатку часів Пилипа Орлика

В листопаді 2020 року доктор історичних наук Олег Однороженко знайшов печатку Війська Запорозького часів гетьманства Орлика.

До печатки часів Івана Мазепи внизу додали барокове оздоблення зі зброєю і прапорами.

Пилип Орлик – український політичний, військовий та державний діяч. Він – представник чеського роду Орликів, які користувалися гербом "Новина".

Повний текст публікації Чухліба у фейсбуці:

Історична бомба – на свята у Швеції віднайшли особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно віднайшли оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці.

Публікується вперше на Свято Василя 14 січня 2022 року у фейсбуці доктора наук Тараса Чухліба. Слава Марині Траттнер! Слава гетьману Орлику! Слава Україні!

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