У Швеції заарештували двох братів за шпигунство на користь Росії

У Швеції затримали двох братів, яких звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Відомо, що один з них мав доступ до інформації збройних сил держави.

За даними правоохоронців Швеції, завдяки одному з братів чоловіки отримали доступ до інформації, яка цікавила країну-терористку. За це суд обрав їм покарання.

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Що відомо про діяльність шпигунів

ЗМІ стало відомо, що брати скоювали злочини впродовж тривалого часу, а саме з березня 2011 року до вересня 2021. Отримувати доступ до інформації, яка цікавила Росію, вони змогли завдяки старшому братові. Все тому, що він працював у структурах безпеки та збройних силах Швеції.

У виданні зазначили, що за цей час чоловіки передали Росії понад 40 документів з важливою інформацією.

За свою діяльність вони отримали вироки

І хоч підсудні намагалися заперечувати звинувачення, окружний суд Стокгольма обрав їм покарання у вигляді тюремних термінів. Відомо, що:

42-річний чоловік отримав довічне ув’язнення,

35-річний брат — 9 років і 10 місяців позбавлення волі.

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