Швейцарія підтримала мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо війни в Україні

Швейцарія висловила підтримку мирній пропозиції Китаю та Бразилії. Там вважають, що вона закликає до припинення вогню та політичного розв'язання конфлікту.

Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо в коментарі виданню Le Temps. Зауважимо, що, за даними видання, Швейцарія була єдиною західною країною, запрошеною на установчу зустріч "Друзів миру", очолювану Китаєм і Бразилією. Хоча відомо, що там була ще Угорщина.

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Швейцарія підтримала китайсько-бразильську мирну ініціативу

Бідо заявив, що китайсько-бразильська ініціатива "пропонує альтернативу войовничим промовам, які ми мали змогу почути цього тижня в ООН як з української, так і з російської сторони".

Водночас він наголосив на необхідності додати в документ ініціативи посилання на Статут ООН.

У виданні зауважили, що Швейцарія була єдиною західною країною, запрошеною 27 вересня на установчу зустріч "Друзів миру", організовану Китаєм та Бразилією. Водночас відомо, що участь у зустрічі також брала Угорщина.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що, окрім Швейцарії, на зустріч запрошували ще й Францію.

Якою була реакція МЗС України

В МЗС заявили, що українська сторона розчарована рішенням Швейцарії.

Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15 – 16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту,

– зазначили у повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі мирні ініціативи щодо війни в Україні мають базуватися на двох принципах:

"нічого про Україну без України";

пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми впевнені, що такі мирні ідеї можуть бути обговорені на платформі, запропонованій Самітом миру. Ми вважаємо Формулу миру Президента України Володимира Зеленського єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", – наголосив в МЗС.

Там додали, що немає жодної потреби в додаткових форматах та платформах для досягнення миру в Україні, адже Формула миру надає для цього повний інструментарій та майданчики для обговорення всіх ідей.

"Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України. Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що 27 вересня Китай ініціював створення платформи "Друзі миру". Там пояснили, що вона не має на меті створювати конкуренцію чи конфронтацію, а спрямована на ведення діалогу.