Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму
27 жовтня 2021 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:SECO
Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. Відтак, до оновленого списку потрапили ще вісім осіб.
Про це повідомляє швейцарський Державний секретаріат економіки.
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Швейцарія ввела санкції
Швейцарія розширила свій санкційний список, до нього потрапили:
- начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк;
- керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв;
- кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;
- слідчий Магомед Магомедов;
- прокурор Євген Колпіков.
Їх внесли до переліку за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України".
ЄС продовжив санкції проти Росії
Європейський Союз 8 вересня погодив продовження санкцій проти росіян
та російських компаній. Обмеження діятимуть до 15 березня 2022 року.
Чинні санкції передбачають:
- Заборону на поїздки в ЄС;
- Заморожування активів;
- Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.
До слова В ЄС назвали імена 8 росіян, які потрапили під нові санкції за окупацію Криму: перелік
Що відомо про санкції ЄС проти РосіїОбмеження запровадили у березні 2014 року. Відтоді їх продовжували кожних пів року. Є й інші санкції ЄС введені через політику Москви.
Так, санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через окупацію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.