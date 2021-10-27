Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

27 жовтня 2021 , 23:03
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Джерело:

SECO

Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. Відтак, до оновленого списку потрапили ще вісім осіб.

Про це повідомляє швейцарський Державний секретаріат економіки.

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Швейцарія ввела санкції

Швейцарія розширила свій санкційний список, до нього потрапили:

  • начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк;
  • керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв;
  • кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;
  • слідчий Магомед Магомедов;
  • прокурор Євген Колпіков.

Їх внесли до переліку за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України".

ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз 8 вересня погодив продовження санкцій проти росіян
та російських компаній. Обмеження діятимуть до 15 березня 2022 року.

Чинні санкції передбачають:

  • Заборону на поїздки в ЄС;
  • Заморожування активів;
  • Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.

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Що відомо про санкції ЄС проти Росії

Обмеження запровадили у березні 2014 року. Відтоді їх продовжували кожних пів року. Є й інші санкції ЄС введені через політику Москви.

Так, санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через окупацію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.
Автор: Олег Васьків