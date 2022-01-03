Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна

Віктор Медведчук заявив, що його дочці спочатку дали візу, проте згодом анулювали. Хрещениця Путіна мала навчатись у Швейцарії.

Відповідну інформацію оприлюднив сам народний депутат від ОПЗЖ. Про це політик заявив у інтерв'ю.

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Доньці Медведчука та хрещениці Путіна анулювали візу

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук заявив, що донька закінчила школу в Україні, у Києві. Згодом склала іспити та вступила у Женевський університет.

До того ж звернулася, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її візу анульовано,

– заявив Медведчук.

Далі політик видав традиційну для російської пропаганди тезу, що нібито "західний світ і тут проявився".

"Так, я виступаю проти зовнішнього управління – зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу. І виступатиму", – заявив кум Путіна.

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Український журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував заяву політика: "Тобто люди, які розповідають нам, що ворожий Захід хоче нас поневолити, і євроінтеграція Україні не потрібна, самі своє майбутнє та благополуччя своїх дітей пов'язують виключно із Заходом".

Що відомо про доньку Віктора Медведчука та хрещеницю Путіна

За даними ЗМІ, донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко народилась у травні 2004 року.

Її звуть Дарина, а хрещеним батьком дівчини є президент Росії Володимир Путін.

Видання BBC написало, що Оксана Марченко розповідала, чому обрала Путіна хрещеним доньці. За її словами, очільник Кремля "вірянин і чудовий хрещений".

Окрім того, хрещеною мамою дівчини є Світлана Медведєва – дружина третього президента Росії Дмитра Медведєва.

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