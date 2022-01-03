Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна
Джерело:телеграм Дениса Казанського
Віктор Медведчук заявив, що його дочці спочатку дали візу, проте згодом анулювали. Хрещениця Путіна мала навчатись у Швейцарії.
Відповідну інформацію оприлюднив сам народний депутат від ОПЗЖ. Про це політик заявив у інтерв'ю.
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Доньці Медведчука та хрещениці Путіна анулювали візу
Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук заявив, що донька закінчила школу в Україні, у Києві. Згодом склала іспити та вступила у Женевський університет.
До того ж звернулася, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її візу анульовано,
– заявив Медведчук.
Далі політик видав традиційну для російської пропаганди тезу, що нібито "західний світ і тут проявився".
"Так, я виступаю проти зовнішнього управління – зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу. І виступатиму", – заявив кум Путіна.
Віктор Медведчук розповів, що його доньці анулювали візу: дивіться відео
Український журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував заяву політика: "Тобто люди, які розповідають нам, що ворожий Захід хоче нас поневолити, і євроінтеграція Україні не потрібна, самі своє майбутнє та благополуччя своїх дітей пов'язують виключно із Заходом".Зверніть увагу! Проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні запровадили санкції. Зокрема у лютому 2021 року припинили мовити канали ZIK, NewsOne та "112 Україна". Окрім того, санкціями заблокували активи, обмеження торгових операцій та припинили виконання економічних і фінансових зобов'язань та інше. У грудні 2021 року запровадили нові санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича. Детальніше читайте тут.
Що відомо про доньку Віктора Медведчука та хрещеницю Путіна
- За даними ЗМІ, донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко народилась у травні 2004 року.
- Її звуть Дарина, а хрещеним батьком дівчини є президент Росії Володимир Путін.
- Видання BBC написало, що Оксана Марченко розповідала, чому обрала Путіна хрещеним доньці. За її словами, очільник Кремля "вірянин і чудовий хрещений".
- Окрім того, хрещеною мамою дівчини є Світлана Медведєва – дружина третього президента Росії Дмитра Медведєва.
Санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича – дивіться відео