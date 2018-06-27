Швейцарія – Коста-Рика: відео голів та моментів матчу
У матчі Швейцарії та Коста-Рики на Чемпіонаті світу перший гол було забито вже на 31 хвилині. Автором голу став Джемаїлі.
Півзахисник швейцарців вчасно опинився у штрафному майданчику при атаці своєї команди. При цьому ніхто з суперників не накрив Джемаїлі і не заблокував його удар по воротах Наваса.
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Гол Джемаїлі у ворота Коста-Рики
Свій перший гол на Чемпіонаті світу 2018 збірна Коста-Рики забила після подачі з кутового. Точно головою пробив Кендал Ватсон.
Гол Коста-Рики у ворота Швейцарії
Джерело: 24 Канал
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