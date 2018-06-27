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22:53, 26 червня
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Швейцарія – Коста-Рика: відео голів та моментів матчу

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Швейцарія – Коста-Рика відео голів
Швейцарія – Коста-Рика відео голів

У матчі Швейцарії та Коста-Рики на Чемпіонаті світу перший гол було забито вже на 31 хвилині. Автором голу став Джемаїлі.

Півзахисник швейцарців вчасно опинився у штрафному майданчику при атаці своєї команди. При цьому ніхто з суперників не накрив Джемаїлі і не заблокував його удар по воротах Наваса.

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Гол Джемаїлі у ворота Коста-Рики

Свій перший гол на Чемпіонаті світу 2018 збірна Коста-Рики забила після подачі з кутового. Точно головою пробив Кендал Ватсон.

Гол Коста-Рики у ворота Швейцарії

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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