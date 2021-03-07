У Швейцарії можуть заборонити носити паранджу: проводять референдум

У Швейцарії 7 березня проводять референдум, після якого можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях. Прихильники ініціативи кажуть, що все задля безпеки. Натомість опоненти вже підготували альтернативу.
Джерело:Swissinfo
Так, людям у Швейцарії можуть заборонити носити нікабу, паранджу, "палестинську хустку" чи інший одяг, який приховує обличчя.
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Кого ще зачепить заборона
- Футбольних фанатів,
- лівих та правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати обличчя.
Чому паранджу хочуть заборонити
- Прихильники заборони запевняють, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права, а носіння чадри чи нікабу такі права обмежує.
- Також думають, що заборона носіння такого одягу зміцнить безпеку та допоможе протидіяти людям, що порушують громадський порядок.
- Крім того, серед аргументів називають боротьбу з тероризмом.
Що кажуть противники заборони
Опоненти навпаки стверджують, що це позбавить багатьох мусульманок права і можливості виходити з дому.
Річ у тім, що заборона буде поширюватися на вулиці, на громадський транспорт, офіси, ресторани, магазини і спортивні арени. Щобільше, навіть не планують передбачати винятки для жінок-туристок.
Що пропонують замість заборони
- Парламентська більшість пропонує забороняти приховувати обличчя, тільки якщо представники влади хочуть провести перевірку.
- Крім того, альтернативний законопроєкт передбачає заходи щодо заохочення гендерної рівності та удосконалення процесу соціальної інтеграції жінок-мусульманок.
У яких ще країнах заборонено носити паранджу
- У Франції з 2011 року заборонено носити в громадських місцях одяг, що приховує обличчя.
- Схожа заборона діє у Данії та Нідерландах.