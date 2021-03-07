У Швейцарії можуть заборонити носити паранджу: проводять референдум

У Швейцарії 7 березня проводять референдум, після якого можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях. Прихильники ініціативи кажуть, що все задля безпеки. Натомість опоненти вже підготували альтернативу.

Так, людям у Швейцарії можуть заборонити носити нікабу, паранджу, "палестинську хустку" чи інший одяг, який приховує обличчя.

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Кого ще зачепить заборона

Футбольних фанатів, лівих та правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати обличчя.

Чому паранджу хочуть заборонити

Прихильники заборони запевняють, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права, а носіння чадри чи нікабу такі права обмежує.

Також думають, що заборона носіння такого одягу зміцнить безпеку та допоможе протидіяти людям, що порушують громадський порядок.

Крім того, серед аргументів називають боротьбу з тероризмом.

Що кажуть противники заборони

Опоненти навпаки стверджують, що це позбавить багатьох мусульманок права і можливості виходити з дому.

Річ у тім, що заборона буде поширюватися на вулиці, на громадський транспорт, офіси, ресторани, магазини і спортивні арени. Щобільше, навіть не планують передбачати винятки для жінок-туристок.

Що пропонують замість заборони

Парламентська більшість пропонує забороняти приховувати обличчя, тільки якщо представники влади хочуть провести перевірку.

Крім того, альтернативний законопроєкт передбачає заходи щодо заохочення гендерної рівності та удосконалення процесу соціальної інтеграції жінок-мусульманок.

У яких ще країнах заборонено носити паранджу