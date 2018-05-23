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Швейцарці представили "розумного" помічника у боротьбі з бур'янами

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Швейцарці представили
Швейцарці представили "розумного" помічника у боротьбі з бур'янами / Фото з вільних джерел

В Швейцарії представили робота із елементами штучного інтелекту, який самостійно знаходить бур'яни та обприскує їх гербіцидами. Ідея розробки такого робота належить стартапу ecoRobotix. Варто зазначити, що ззовні "помічник" нагадує столик на коліщатах, який їздить між рядками.

Про це повідомляє Reuters.

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Перші випробування прототипу робота ecoRobotix відбулися на полі цукрових буряків у місті Бавуа (кантон Во, Швейцарія). Після завершення всіх тестових випробувань звичайну рідину замінять на справжній гербіцид для боротьби із бур’янами.

Розробники ecoRobotix запевняють, що робот може скоротити використання гербіцидів і пестицидів у сільському господарстві у 20 разів. Такої думки дотримуються й інвестори, вони впевнені, що розробка знизить потребу в універсальних гербіцидах і генетично модифікованих зернових.

Стартап вже заявив про готовність розпочати раунд фінансування. Компанія планує вийти на ринок уже на початку 2019 року.

Теги: Техно Штучний інтелект Швейцарія робототехніка
Джерело: 24 Канал
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