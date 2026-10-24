Швидкість, яка була до обмежень: в Україні відновили роботу Starlink і Starshield, – Зеленський

В Україні повністю відновили роботу терміналів Starlink і Starshield на швидкості, яка діяла до запровадження обмежень. Фахівці провели перевірки та підтвердили належне функціонування зв'язку.

Про це повідомив президент Зеленський 24 жовтня.

Що відомо про відновлення роботи Starlink і Starshield

Фахівці підтвердили, що відновлення швидкості передачі даних розпочалося ще вночі, а вже вранці показники досягли повністю необхідного рівня.

Повноцінне функціонування супутникових систем має критичне значення для фронтової логістики Сил оборони України. Окрім забезпечення надійного зв'язку між підрозділами, стабільна швидкість необхідна для ефективного захисту українських територій від реактивних дронів Shahed.

Роботу систем відновили на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Перевірки ми провели: Starlink і Starshield працюють,

– запевнив президент.

Він висловив вдячність усім американським партнерам, конгресменам, сенаторам, Держдепу та Президенту США за серйозне ставлення до проблеми та дієву допомогу. Окрему подяку адресував міжнародним медіа, які висвітлювали ситуацію із супутниковим зв'язком.

До слова, у Конгресі США закликали Пентагон розширити для України контракт Starshield. Вони наголосили, що Україна має отримати достатньо потужний і надійний супутниковий зв'язок для проведення військових операцій.