Швидко мутує, – Папа Римський порівняв расизм з вірусом

Папа Римський Франциск порівняв прояви расизму з вірусом. Водночас він зазначив, що такий вірус – здатний до мутації.

Випадки расизму продовжують соромити людей, зазначив у Папа Римський. Він підкреслив свій допис хештегом "Боротьба з расизмом".

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"Расизм – це вірус, який швидко мутує і замість того, щоб зникнути, переховується і підстерігає в очікуванні", – написав Папа Римський Франциск.

Він додав, що випадки расизму показують, що соціальний прогрес людства не такий остаточний чи реальний, як всі думають.

боротися зі злочинністю по всьому світу. Він заявив, що

Що Папа Франциск казав про расизм

Ще у червні 2020 року Папа Римський відреагував на масові протести у США через вбивство Джорджа Флойда.

Тоді він наголосив, що не можна терпіти й заплющувати очі на расизм у будь-якій формі.