Очільник Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію в 2025 році. Раніше він вже неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним, зокрема після початку вторгнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що про візит Сі Цзіньпіна повідомив посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов.

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Лідер Китаю планує відвідати Росію

Ігор Моргулов заявив, що Китай, який утримується від засудження 34-місячної війни Росії в Україні, нібито розуміє основу конфлікту, "оскільки вони стикаються з багатьма однаковими викликами – США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

НАТО, за його словами, "розробляє плани переміщення своєї військової інфраструктури" в регіон.

Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки,

– сказав посол у коментарі росЗМІ.

В Reuters нагадали, що Путін відвідав Китай у лютому 2022 року, проголосивши партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як російські війська вторглися в Україну. Кремлівський диктатор знову був у Пекіні в травні минулого року після переобрання, вітаючи "нову еру" відносин, зосереджених на протистоянні політиці США.

Водночас Сі Цзіньпін відвідав Москву з державним візитом у березні 2023 року, де його, за словами журналістів, зустріли як "любого друга".

До слова, раніше Сі Цзіньпін на зустрічі з головою Радбезу Росії Дмітрієм Медведєвим підкреслив необхідність "розрядки" у війні проти України та дотримання принципів недопущення ескалації конфлікту. У відповідь Медведєв передав лідеру Китаю "особисте послання" від Владіміра Путіна.