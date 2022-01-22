Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну на час Олімпіади, – ЗМІ

Президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити свого російського колегу Володимира Путіна не здійснювати масштабне вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор. Як відомо, вони заплановані на 4 – 20 лютого.

Таку інформацію оприлюднило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Агентство пише, що лідер КНР має вплив на "графік" глави Кремля. І Сі Цзіньпін не хоче, щоб Путін "затьмарив важливу для Китаю подію, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою".

Сі Цзіньпін має свої мотиви

Як пише видання, Китай витратив мільярди доларів на проведення Олімпіади. До того ж Сі Цзіньпін хоче закріпити статус престижу вдома, щоб отримати підтримку для свого третього терміну.

Можливо, пан Сі попросив пана Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор, за словами одного дипломата в Пекіні,

– зазначає Bloomberg.

Адже вторгнення до України під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

Ставлення Китаю до російсько-української війни

Зауважимо, що ще у 2015 році китайський прем'єр Лі Кецян зробив заяву, в якій висловлював повагу до територіальної цілісності України. У 2017 році в тому ж Давосі під час двосторонньої зустрічі з українським колегою, китайський президент Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий допомогти вирішити так звану українську кризу.

Водночас Китай та його очільник Сі Цзіньпін відомий своєю дружбою з Москвою та Володимиром Путіним. Цього тижня, відповідаючи на питання про можливість російського вторгнення до України, речник МЗС Китаю Жао Ліцзян заявив, що Пекін виступає за "збалансоване і справедливе ставлення до проблем безпеки", закликаючи всі сторони "вирішувати розбіжності шляхом діалогу та консультацій".

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