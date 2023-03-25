Сі Цзіньпін не хоче говорити не лише з Зеленським, а й із Байденом, — Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від розмови з президентом США Джо Байденом. Говорити із президентом Володимиром Зеленським він також не хоче.

Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови, хоча Байден ще 5 тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР.

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За інформацією джерел видання, Вашингтон прагнув перезавантажити відносини з Пекіном, а дзвінок Байдена був би першим кроком. Попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу.

Із Зеленським теж розмови не було

Президент Володимир Зеленський також не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном, пише The Yomiuri Shimbun. Хоча український лідер передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу.

Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном,

– заявив Зеленський.

Зеленський скептично ставиться до пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Він наголосив, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".

Раніше видання Financial Times писало, що після візиту до Москви Сі Цзіньпін збирається поговорити із президентом Володимиром Зеленським.