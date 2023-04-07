Сі Цзіньпін у Пекіні схиляв Макрона до "протистояння" США, – Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін схиляв президента Франції Еммануеля Макрона до "протистояння" із США. Це було під час візиту французького президента до країни.

Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з ймовірних союзників в Європі, тому влаштували Макрону "розкішний прийом".

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Ймовірно, Сі Цзіньпін вважає президента Франції найближчим союзником в Європі, з яким у майбутньому він може створити коаліцію для "протистояння" з США. Водночас, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.

У США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела видання зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".

Як минув візит Макрона до Китаю

Раніше ЗМІ писали, що Макрон у Пекіні сподівається відмовити лідера Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором Владіміром Путіним.

5 квітня президент Франції Емануель Макрон почав свій триденний візит до Китаю. 6 квітня лідер Франції зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.

Додамо, що напередодні візиту до Китаю Макрон провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Під час якої сторони обговорили важливість залучення Пекіну для прискорення завершення війни в Україні.