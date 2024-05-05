Вперше за два роки: Сі Цзіньпін прибув у Францію

5 травня 2024, 17:33
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Джерело:

CCTV

Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Парижу. Так китайський лідер розпочав своє європейське турне.

Так, Сі прибув до Парижу близько 15:40 за місцевим часом. Там він зустрінеться з Макроном. 

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Що відомо про візит Сі у Францію

Сі Циньпін прибув до Парижа 5 травня. Державний візит до Франції розпочався близько 15:40 за місцевим часом. 

ЗМІ повідомили, що в Парижі Сі зустрілися з прем'єром Франції Габрієлем Атталь. Також показали відповідне відео.

Сі Циньпін прибув до Франції: дивіться відео

Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"

  • Раніше ЗМІ писали, що Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін будуть говорити про "олімпійське перемир'я".
  • Французький лідер переконаний, що воно має стати посланням до всього світу. Президент зазначив, що це одна з тем, яку обговорювати з лідером Китаю в понеділок і вівторок.
  • Також Макрон сказав, що прикладе максимум зусиль для того, аби припинити вогонь в усіх воєнних конфліктах у світі. Зокрема, журналісти запитали його, чи входить у цей список Україна.
  • "Скрізь треба пробувати", – відповів президент Франції.

Автор: Юлія Муріна