Важлива перша й остання фраза: Піонтковський підсумував зустріч Путіна та Сі

Вже завершився візит глави КНР Сі Цзіньпіня до Росії. який тривав з 20 по 22 березня. Він виявився успішним для китайців. Вони отримають все, що їм потрібно від Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог і публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, візит Сі Цзіньпіня до Москви був особливо успішним для Китаю. Вони отримали свободу дій в Росії та особливі умови для китайських громадян.

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Сі Цзіньпін принизив Путіна

Як наголосив Піонтковський, зараз Сі Цзіньпін має певні внутрішньополітичні успіхи і намагається закріпити їх зовнішньополітичними. Він сконцентрував у своїх руках владу, формально провів держпереворот та проголосив себе китайським імператором.

Також Сі досягнув певного порозуміння між Іраном та Саудівською Аравією. На цій хвилі він також поїхав до Москви. Вже на самому початку Сі Цзіньпінь принизив Путіна.

Піонтковський підсумував візит Сі Цзіньпіня до Росії: дивіться відео

Цікавою була перша фраза. Зовсім антипротокольна. Сі сказав, що знає, що в наступному році будуть вибори президента Росії. І "мудрий та добрий" російський народ Путіна обере. Він відкрито дав Путіну "ярлик на княженіє" в Москві, показавши, яка його ціль – в будь-який спосіб втримати владу,

– зазначив Піонтковський.

Пекіну все ж вигідний Путін на чолі Росії, адже саме при ньому вони можуть необмежено забирати природні ресурси Сибіру та Далекого Сходу. Також на тлі візиту було кумедно, як в Китаї опублікували карту, де низка населених пунктів була названа старими китайськими назвами. І ніхто в Росії, звісно ж, на це ніяк не відреагував.

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