Позиція Києва дуже розумна: чому досі не відбулось розмови Сі з Зеленським

За увесь час з початку повномасштабного вторгнення глава КНР Сі Цзіньпін так і не поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. Хоч офіційно Китай намагається подати себе як посередника в можливих мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, не можна вірити в цю демагогію, коли Китай подає себе як "провідника миру". Їхній глава Сі Цзіньпін хоче, щоб навколо нього об'єднувалися антизахідні сили.

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Київ чудово відреагував на "мирний план" Китаю

Як наголосив Піонтковський, Київ прекрасно "перевів стрілки" щодо так званого "мирного плану" Китаю. Там сказали, що ще напередодні відправили різними дипломатичними каналами до керівництва Китаю детальний мирний план з 10 пунктів, який розробили в Україні. Тому спершу Сі має відповісти на цю пропозицію.

Звісно, треба зберігати коректність у відносинах з Китаєм. Але загалом будь-який план Китаю містить пункти з "визнання стурбованості щодо безпеки всіх країн". Це стосується знаменитої "стурбованості" Путіна через "розширення НАТО"; там є нейтральний статус та інше – ті умови, які неприйнятні для України,

– зазначив Піонтковський.

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Піонтковський додав, що в Сі зараз могла "закрутитися голова" через внутрішні та зовнішні успіхи. Він фактично здійснив державний переворот, коли обрався вже на третій термін. А також – почав нарощувати вплив на Ближньому Сході. Однак Сполучені Штати робитимуть все можливе, що стримати можливості Китаю.

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