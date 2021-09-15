Сі Цзіньпін відхилив пропозицію Байдена про особисту зустріч: Білий дім заперечує інформацію

Глава Китаю Сі Цзіньпін відмовився провести зустріч з президентом США Джо Байденом. У Білому домі вже встигли спростувати цю інформацію.

Американський лідер висунув пропозицію під час 90-хвилинної телефонної розмови з китайським колегою. Таким чином, Вашингтон намагався вийти з глухого кута у двосторонніх відносинах.

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Сі Цзіньпін пропозицію Джо Байдена не прийняв, а наполіг пом'якшенні риторики щодо Пекіна.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що звіт не точно відображає розмову. Однак поінформоване джерело FT підтвердило, що повідомлення є достовірним.

Що цьому передувало

Джо Байден 9 вересня поспілкувався з Сі Цзіньпіном. Це була друга телефонна розмова двох політиків відтоді, як президент США вступив на посаду в січні 2021 року.

Глава Китаю сказав колезі, що політика США спричинила "серйозні труднощі", і належне вибудовування відносин "має вирішальне значення для майбутнього та долі світу".

Двоє лідерів мали "широку стратегічну дискусію", в якій вони обговорили сфери, де їхні інтереси збігаються, а також ті, де інтереси та цінності двох країн розходяться.

Президент США Джо Байден 10 лютого вперше провів офіційну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери держав обговорили глобальні проблеми світу.