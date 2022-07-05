Сі Цзіньпін відмовився від запрошення Путіна відвідати Росію

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію, яке веде війну з Україною. Глава КНР не прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Лідер КНР хоче уникнути поглиблення конфлікту зі США та Європою

Сі Цзіньпін відповів відмовою Путін, обґрунтувавши своє рішення обмеженнями через пандемію коронавірусу. Путін запросив лідера КНР відвідати Росію ще 15 червня, коли вітав Сі Цзіньпіня з днем народження.

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Дипломатичні джерела у Пекіні інформують, що Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Путіним сказав, що "найближчим часом буде важко" приїхати до Росії.

Путін здійснив візит до Пекіна 4 лютого й тепер настала черга лідера Китаю відвідати Росію в межах "дипломатичних церемоній".

Журналісти в Китаї припускають, що Сі Цзіньпін відмовився від візиту до Росії, щоб уникнути поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють санкційний тиск проти Росії.

Окрім того, напередодні з'їзду Комуністичної партії китайський лідер намагається стабілізувати й внутрішнє середовище.

ЗМІ нагадують, що Сі Цзіньпін не відвідував іноземні країни від січня 2020 року, коли пандемія коронавірусу набрала обертів у Китаї.

Що відомо про розмову Путіна та Сі Цзіньпіна

Після того, як Європейський Союз і США запровадили жорсткі санкції проти Росії, Кремль сподівається на підтримку Китаю – як політичну, так й економічну. Санкції сковують військово-промисловий комплекс Росії, через що Москва чекає допомоги від КНР.

У Пекіні не наважуються публічно підтримати агресора, однак роблять це по факту. 10 червня між Росією та Китаєм відкрили новий міст на Далекому Сході, який має сприяти торгівлі.

Також у лютому лідери обох країн підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, яке скероване на протидію впливу США.

У травні, коли ЄС готувався запровадити ембарго на російську нафту, Росія стала найбільшим постачальником сирої нафти для Китаю. У травні імпорт Китаєм сирої нафти з Росії зріс на 55% у річному вимірі до рекордного рівня.

Щодо війни в Україні, то лідер КНР 15 червня під час розмови з Путіним сказав президенту Росії, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи відповідальним чином". Він підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.

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