Сі Цзіньпін вперше після пандемії приїде до Європи: Politico дізналося, у яку саме країну

Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше з початку пандемії відвідає іншу країну. Він поїде у Францію та проведе перемовини з Еммануелем Макроном.

Цю інформацію іноземним журналістам повідомили декілька чиновників у Парижі та Брюсселі. Візит Сі збігається з 60-річчям дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, проте настрій у Парижі буде відрізнятись від тих урочистостей, які були до 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.

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Що відомо про візит Сі у Париж

Сі Цзіньпін зустрінеться з Еммануелем Макроном на початку травня 2024 року в Парижі.

Журналісти переконані, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Владіміром Путіним, попри війну в Україні.

Проте настрій у Франції відрізнятиметься від того, що був з нагоди 50-річчя відносин між країнами.

Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки,

– пояснило джерело на умовах анонімності.

За цим візитом стежитимуть в США та Європі. Ба більше, канцлер Німеччини Олаф Шольц у квітні відвідає Китай.

"Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", – пише видання.

Журналісти переконані, що це повідомлення посилили під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня 2024, де він говорив про майбутнє України.

За даними МЗС Китаю, Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

Водночас видання зауважило, що:

зустріч Сі Цзіньпін та Еммануеля Макрона в Парижі відбудеться через рік після того, як французький президент відвідав Пекін і Гуанчжоу;

Макрон також має відвідати Китай, проте Єлисейський палац поки не підтвердив цього.

Що відомо про візити посланця Китаю

На початку березня 2024 року ЗМІ написали, що спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідував Москву. Після цього він заявив, що Київ не зможе досягти миру іншим способом, окрім переговорів з агресором. Цієї ж позиції дотримується й російська сторона.

Окрім того, посланець Пекіну заявив, що "будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки".

За його словами, без діалогу вирішити конфлікт неможливо й Китай навіть готовий бути посередником та сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.