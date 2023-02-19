Сі Цзіньпін виступить з промовою 24 лютого: мета – відмежуватися від Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готує промову, яка припаде на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його спіч, крім натяків та евфемізмів, матиме на меті важливий меседж – відмежуватися від скандальних заяв Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він переконаний, завдання китайських спічрайтерів в тому, щоб західні медіа провели паралелі між промовами Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, виокремили спільне, але головне – знайшли відмінне, в чому Китай не підтримує Росію.

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За словами Саакяна, промова лідера Китаю до роковин війни в Україні буде відповідати кільком цілям:

перше , Китай хоче позиціюватися як миротворець, аби вивести себе за дужки у протистоянні Росії та Заходу;

, Китай хоче позиціюватися як миротворець, аби вивести себе за дужки у протистоянні Росії та Заходу; друге , відмежуватися від Росії, Китай хоче відсторонитися від низки "авантюрних тез, які озвучує Кремль";

, відмежуватися від Росії, Китай хоче відсторонитися від низки "авантюрних тез, які озвучує Кремль"; третє, Китай намагатиметься не втратити своє лідерство серед авторитарних недемократичних держав.

Китай має виглядати на голову вище, ніж Росія. Тому що він зараз не є настільки активним, відповідно маскулінний образ тільки в Росії. Мовляв, вона, як навіжений, побігла по мінному полю заради всіх інших і кричить: "Гойда з нами",

– додав політолог.

Китай має власний прорахунок

Саакян зауважив, що авторитарні недемократичні держави не надто підтримали Росію. Натомість Китаю важливо заявити про своє лідерство серед цих країн.

КНР важливо зараз позиціювати себе як альтернативу – виважену, зрозумілу, стратегічну на контрасті з "самодурством і авантюрою, які запустила Росія", переконаний мовець.

Для Китаю також важливою є контрсанкційна риторика. Сі Цзіньпін не зацікавлений в тому, щоб санкції ставали частиною буденності і стандартним інструментом реагування.

Саакян про мету промови Китаю: дивитись відео

Китай виступає проти реформації системи

Китай, на відміну від Росії, не зацікавлений в розвалі колективної системи безпеки, його цілком задовольняє теперішня конструкція ООН, наголосив експерт.

Система в напіврозваленому стані, вона була недієздатною, щоб убезпечити світ від Росії, відреагувати, зараз притягнути до відповідальності в старих своїх конструкціях,

– зауважив політолог.

Китай намагається виступити не проти цієї системи, а проти окремих реакційних елементів, проти зміни системи, яку спровокувала Росія. Якщо це система реформується, то для Китаю підвищуються ризики, резюмував Саакян.

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