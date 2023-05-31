Найгірші сценарії: Сі Цзіньпін озвучив керівникам нацбезпеки тривожні накази

Сі Цзіньпін провів засідання партійної Комісії з національної безпеки. Там він закликав готуватися до найгірших сценаріїв.

Лідер Китаю попередив про можливу небезпеку. Він віддав наказ готуватися до найгіршого.

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Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат і на найгірший сценарій, і бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами і бурхливими хвилями, і навіть небезпечними, штормовими морями,

– заявив Сі Цзіньпін.

Також він заявив, що Китай начебто має прискорити модернізацію сил та засобів нацбезпеки. Їх необхідно зробити ефективнішими у "реальних бойових діях".

Що кажуть у ЦРУ про плани Китаю

У лютому 2023 року у ЦРУ зробили тривожну заяву. Вільям Бернс повідомив, що Сі Цзіньпін вже наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань у 2027 році.

У США наголосили: це не означає, що остаточне рішення вже ухвалене. Китай був дуже здивований та збентежений, коли побачив, наскільки епічно провалилася Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас у ЦРУ закликали не ігнорувати амбіції Сі Цзіньпіня.