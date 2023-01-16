Росіяни обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок на Харківщині: є поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Неабияк страждає Куп'янський район.

У Вовчанську окупанти влучили у навчальний заклад. Там сталося займання даху, яке ліквідувала ДСНС. Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Сьогодні, 16 січня, ворожого обстрілу зазнав сам Куп'янськ. Окупанти вдарили по сектору багатоповерхівок. Буквально під будинком утворилася величезна вирва, вибиті вікна і пошкоджено стіни. Внаслідок удару є двоє поранених – 65-річна жінка, їй надали допомогу на місці. На жаль, 41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Яка ситуація з електропостачанням

У регіоні продовжують застосовують аварійні відключення. Першими без світла залишилися Салтівка і прилеглі території.

"Дійсно, по нас завдали дві серії ударів. Мішенню була саме інфраструктура, була знеструмлена вся область", – підсумувала Черненко.

Ремонтні бригади впоралися дуже швидко: світло харків'янам відновили того самого дня, коли були завдані удару – ввечері 14 січня. Вже наступного дня відновили подачу води й тепла. Ба більше, у неділю зранку запрацювало метро.

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Удар по Харкову та області 14 січня: коротко