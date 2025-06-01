Росія атакує, не надіславши "меморандум", – Сибіга опублікував відео вибухів над власним домом

Уночі неділі, 1 червня, Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони та ракети. Відео зі звуками роботи ППО поблизу свого будинку опублікував Андрій Сибіга.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост у Х міністра закордонних справ України. Він нагадав, що Росія досі не надіслала так званий "меморандум".

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Що заявив Сибіга

Сибіга відреагував на масовані повітряні атаки – балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій Україні.

Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона завдає ударів, тероризує та руйнує,

– написав дипломат.

Окрім того, він опублікував відео, на якому чути роботу ППО. "Це звуки над моїм будинком цього ранку – і ще тисячами українських будинків", – зазначив міністр.

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До слова, Росія досі не надіслала Україні, Туреччині чи США свій так званий "меморандум". За словами Сибіги, ніхто не знає, про що представники Кремля збираються говорити на переговорах.

На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії – її ракети та дрони,

– додав очільник українського МЗС.

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