Йому байдуже на російських солдатів чи їхні відірвані ноги, – Сибіга про заяву Путіна

Куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Російському диктатору Володимиру Путіну байдуже до його солдатів чи їхніх ніг.

Таку заяву у п'ятницю, 20 червня, оприлюднив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи слова Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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Як відреагував Сибіга на заяву Путіна

Володимир Путін заявив, що Росії належить усе, куди ступає нога російського солдата. На таку заяву російського диктатора різко відреагував керівник українського зовнішньодипломатичного відомства.

З усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється одна про ногу російського солдата. Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. Він масовий вбивця власного народу,

– заявив він.

За словами українського міністра, Володимир Путін уже знищив мільйон солдатів у "безглуздій кривавій бані" або два мільйони ніг, не досягнувши жодної стратегічної мети, ставлячи росіян "на коліна" економічно.