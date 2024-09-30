Першочергове питання – війна: головні заяви після зустрічі Сибіги та Сіярто

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і його угорський колега Петер Сіярто зустрілися 30 вересня у Будапешті. Після своїх переговорів обидва міністри зробили спільні заяви щодо деталей розмови.

Однією з основних тем була війна в Україні, однак дипломати також обговорили й угорсько-українські відносини та протидію російській дезінформації. Які головні заяви зробили Сибіга і Сіярто – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Сибіга поїхав до Угорщини на переговори зі Сіярто

Про що говорили Сіярто і Сибіга

15:04, 30 вересня Інтеграція з ЄС та економічне співробітництво Глава українського МЗС також підкреслив, що для України один з ключових пріоритетів — це інтеграція до ЄС. Важливим кроком у цьому контексті стало відкриття переговорів про вступ. Розраховуємо на подальшу підтримку Угорщини на цьому шляху, як під час нинішнього головування в ЄС, так і надалі. Зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно,

– підкреслив Сибіга. Під час перемовин міністри також скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торгівельно-економічних відносин між нашими країнами. "У цьому контексті, ми домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії", – зазначив український міністр. Він також зауважив, що він та Сіярто продовжують активну роботу над розвитком договірно-правової бази, що сприятиме зміцненню співпраці та створить нові можливості взаємодії у сферах спільного інтересу. 15:02, 30 вересня Питання постачання зброї від Угорщини Андрій Сибіга також закликав угорського колегу переглянути позицію його країни щодо ненадання Україні озброєння. Оборонна допомога нашій державі справедлива. Право на самозахист гарантоване Україні Статутом ООН. Це єдиний спосіб закінчити війну та вберегти життя українців, зокрема й громадян України угорського походження,

– зауважив він. Міністр зазначив, що твердження про те, що надання зброї Україні, нібито, затягує війну і відкладає можливість мирних переговорів є хибним. "Насправді – беззбройна Україна є запрошенням для Росії знищити її та просуватися далі вглиб Європи. За таких умов, Путін ніколи не піде на переговори, бо буде впевнений у своїй перемозі", – підкреслив глава українського МЗС. Він також сказав, що максимальне озброєння нашої держави дасть Кремлю зрозуміти, що він не зможе досягти своїх цілей на полі бою і змусить його сісти за стіл переговорів та припинити агресивну війну. 14:59, 30 вересня Боротьба з дезінформацією Росії та підтримка Формули миру Глава українського МЗС також закликав свого колегу спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам, які уже понад десятиліття намагаються зіштовхнути лобами український та угорський народи. Ми приділили сьогодні особливу увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського, а також Плану перемоги,

– сказав він. Окрім цього, Андрій Сибіга подякував Петеру Сіярто за участь у Першому Саміті миру та приєднання до його Спільного комюніке. "Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації", – підкреслив міністр. 14:55, 30 вересня Питання угорської меншини в Україні Андрій Сибіга також наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном Міністром констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань,

– підкреслив він. Міністр також зауважив, що угорці України є невіддільною і рівноправною частиною української політичної нації та ключовим мостом порозуміння між нашими державами. 14:53, 30 вересня Що сказав Сибіга про двомовні школи Український міністр також привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей, заснування якої стало можливим в результаті досягнутих домовленостей між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном в липні цього року. Саме в цій школі я побував сьогодні зранку. Впевнений, що цей освітній заклад сприятиме збереженню української ідентичності, допоможе дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння, а також буде черговим кроком до порозуміння між Україною та Угорщиною,

– наголосив він. 14:50, 30 вересня Що обговорили міністри в контексті війни в Україні Андрій Сибіга розповів, що першочергове питання, яке він обговорив із Сіярто сьогодні на зустрічах – це неспровокована повномасштабна війна Росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Також торкалися тем відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, покарання Росії за злочини, скоєні в Україні, зокрема і за агресію. Я поінформував свого угорського колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Вдячний Угорщині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії, гуманітарну допомогу, яка надається нашій державі,

– наголосив український міністр. Він також привітав участь угорської сторони в проєктах з відбудови України, підтримку українців в Угорщині, а також лікування поранених військовослужбовців та навчання військових медиків і вибухотехніків. "Цінуємо приєднання офіційного Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності, яка була створена під час відповідної міністерської зустрічі НАТО", – резюмував Сибіга.



Сибіга та Сіярто дали спільну пресконференцію після переговорів / Фото МЗС України

Якими були перші деталі переговорів міністрів

У Міністерстві закордонних справ України об 11:17 повідомили, що в Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет.

Окрім того, у міністерстві опублікували фото, де головні угорський і український дипломати зустрілися та потиснули одне одному руки.

Сибіга і Сіярто провели перемовини / Фото МЗС України

Прокоментував зустріч з українським міністром також і Петер Сіярто на своїй сторінці у фейсбуці. Він зазначив, що Угорщина входить до світової більшості, коли закликає негайного миру в Україні, і під час Генеральної Асамблеї ООН країна змогла це підтвердити неодноразово.

Водночас, звичайно, ми прагнемо добросусідських стосунків з Україною, але угорський вислів правдивий, що ярмарок з двох сторін. Подивимось, як далеко ми сьогодні зайдемо…

– написав Петер Сіярто.

Український та угорський глави МЗС вперше за 4,5 роки зустрілися в Будапешті / Фото з фейсбуку Петера Сіярто

Він також привітав вперше за 4,5 роки міністра закордонних справ України в Будапешті.

Уже згодом у МЗС України повідомили, що переговори Андрія Сибіги та Петера Сійярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій.