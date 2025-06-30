Не має права робити такі заяви, – Сибіга про слова глави МЗС Словаччини щодо "пробачення" Росії
- Міністр закордонних справ України різко відреагував на заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара про "пробачення" Росії.
- Андрій Сибіга підкреслив, що безкарність Росії є причиною її злочинів і закликав не ігнорувати цей факт.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву свого словацького колеги Юрая Бланара стосовно "пробачення Росії".
Він різко відреагував на заклик міністра закордонних справ Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
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Що Сибіга відповів Бланару
За словами українського міністра, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Тому, на його думку, ігнорування цього факту не призведе до хороших наслідків. Він розкритикував відповідні заклики з боку Словаччини.
Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви,
– заявив він.