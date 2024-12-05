Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед виступом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС. Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.
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Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.
Зокрема, на кадрах, які опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.
Чому Лавров на ОБСЄ
Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.
За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.