Сибіга розповів деталі своєї зустрічі з Келлогом у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч у Києві зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Він уточнив, про що саме вони говорили.

19 лютого Кіт Келлог вперше відвідав Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу у X.

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Як пройшла зустріч Сибіги та Келлога

Голова МЗС України Андрій Сибіга поділився деталями розмови зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом у своєму акаунті в X.

За словами Сибіги, під час зустрічі вони обговорили "шляхи до комплексного, справедливого і тривалого миру".

Я підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про наше бачення необхідних кроків. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними,

– написав Андрій Сибіга.

Зазначимо, що це перший візит Кіта Келлога до Києва з моменту його призначення на посаду спецпредставника США з питань України та Росії.

Нагадаємо, за словами Сибіги, цьогорічна зустріч у Мюнхені нагадувала ту, яка була до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді багато світових лідерів переконували президента Зеленського залишити Київ, бо не вірили, що Україні вдасться вистояти під натиском російської агресії.

Міністр зауважив, що цього року наша країна теж, як і три роки потому, "опинилася в центрі геополітичного шторму".