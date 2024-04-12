Заступника Єрмака призначили на посаду в МЗС
12 квітня 2024, 13:14Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Кабмін призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До цього він працював на посаді заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Перед цим уряд звільнив з посади заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював замом Кулеби з вересня 2021 року.
Дивіться також Через висловлювання Папи до МЗС запросили Апостольського нунція в Україні: що йому сказали
Що відомо про рішення Кабміну
На своєму засіданні 12 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:
- про звільнення Миколи Станіславовича Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України;
- про призначення Андрія Івановича Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.
Суспільне з посиланням на джерела в Офісі Президента написало, що Миколу Точицького призначать на посаду заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.Зверніть увагу! За інформацією МЗС, Микола Точицький родом з Вінниччини. У 1993 році він закінчив Київський державний університет імені Шевченка за спеціальністю "філолог, перекладач французької та англійської мов". У 1995 році отримав спеціальність юрист-міжнародник в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету імені Шевченка, а в 1999 році вчився у Женевському центрі політики безпеки.
У МЗС працює з 1993 року на різних посадах. Був генеральним консулом України в Сан-Франциско, постійним представником України при Раді Європи, надзвичайним і повноважним послом України в Бельгії. Заступником глави МЗС працював з 29 вересня 2021 року.
Що відомо про Андрія Сибігу
- В Офісі Президента написали, що Андрій Сибіга здобув освіту за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини" у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
- Працювати почав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України. Працював у посольстві України в Польщі, радником-посланником посольства України в Польщі.
- З 2016 року був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині. У травні 2021 року став заступником керівника Офісу Президента.