Січеславська бригада під вечір збила ворожий Су-25

Десантники Січеславської бригади сьогодні на висоті. За день вони впіймали 2 ворожих "пташки" – бойовий вертоліт та штурмовик.

Так, сьогодні вдень Січеславська бригада збила новітній російський вертоліт Ка-52. А під вечір воїни з цієї ж бригади збили російський штурмовик Су-25.

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Мінус два російських Су-25 за два дні

25 липня підрозділ ППО Січеславської бригади філігранно відпрацював по "Грачу" окупантів. У ДШВ обіцяють, що й надалі крушитимуть загарбників, які прийшли на нашу землю.

Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади. Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!

– мовиться в повідомлення.

Цікаво, що вчора ті ж десантники з Січеславської бригади збили такий же штурмовик Су-25. Його приземлили за допомогою ПЗРК "Ігла".

Втрати росіян у небі

Якщо не враховувати сьогоднішні 2 "пташки" і кілька БпЛА, то станом на ранок 25 липня ворог втратив в українському небі:

222 літаки,

188 гелікоптерів,

719 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети.

Зауважимо, що загалом від 24 лютого ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч окупантів та перетворили на брухт тисячі ворожої техніки.

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