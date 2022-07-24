Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25
Українські військові 24 липня збили російський штурмовик Су-25 "Грач". Його приземлили "Іглою".
Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Відтак втрат ворога побільшало.
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Броньований літак окупантів збили розрахунком ПЗРК "Ігла".
Втрати окупантів в авіації
Від початку російського вторгнення ЗСУ завдали чималих втрат окупантам. Ліквідували 39 520 загарбників, а також – тисячі одиниць ворожої техніки. Серед авіації втрати теж великі:
- літаки – 221,
- гелікоптери – 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714,
- засоби ППО – 113.
Станом на 13 липня українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. Гатили по позиціях, складах, техніці та живій силі росіян. 19 липня повітряні сили збили російський винищувач Су-35 у районі Нової Каховки. Крім цього, підрозділи зенітних ракетних військ тоді знищили 5 ворожих безпілотників.Зверніть увагу! Росіяни вже понад 2 місяці взагалі не залітають у повітряний простір України. Бояться, тож обстрілюють ракетами з інших територій.
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