Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Українські військові 24 липня збили російський штурмовик Су-25 "Грач". Його приземлили "Іглою".

Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Відтак втрат ворога побільшало.

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Втрати окупантів в авіації

Від початку російського вторгнення ЗСУ завдали чималих втрат окупантам. Ліквідували 39 520 загарбників, а також – тисячі одиниць ворожої техніки. Серед авіації втрати теж великі:

літаки – 221,

гелікоптери – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714,

засоби ППО – 113.

Станом на 13 липня українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. Гатили по позиціях, складах, техніці та живій силі росіян. 19 липня повітряні сили збили російський винищувач Су-35 у районі Нової Каховки. Крім цього, підрозділи зенітних ракетних військ тоді знищили 5 ворожих безпілотників.

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