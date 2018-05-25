Сідати чи ні: наскільки небезпечні унітази у громадських вбиральнях

Медики розповіли, чи небезпечно сідати на обідок унітазу у громадських туалетах, а також розвінчали низку поширених уявлень про вбиральні.

Міф 1. Можна підчепити небезпечну інфекцію

У громадських туалетах багато шкідливих бактерій. У повітрі та на твердих поверхнях може бути як кишкова паличка, сальмонела, коліморфні бактерії, так і ротавіруси та інше, передає Lifehacker.

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Проте, зі слів медиків, підчепити хворобу в туалеті приблизно такі ж шанси, як на пляжі, в сауні чи громадському транспорті.

Міф 2. Сівши на обідок унітазу, можна підчепити венеричні хвороби

Багато хто вважає, що через контакт з сидінням унітазу можна отримати венеричні хвороби, герпес і кондилому.

Та не варто забувати, що більшістю венеричних хвороб можна заразитися тільки через кров або статевий контакт. Але якщо на тілі немає порізів, а сидіння унітазу сухе – ймовірність майже нульова.

А от вірогідність заразитися шкірними або кишковими інфекціями від сидіння трохи вища. Але фахівці переконують, навіть якщо ви випадково сядете в чужу сечу – концентрація в ній бактерій досить низка.

Найнебезпечніші місця у туалеті. Найбільше бактерії скупчуються на кнопці зливу, ручці кабінок, вхідних дверей та змішувачів, сушарках для рук і туалетному папері.

Міф 3. Якщо застелити обідок унітазу папером – це врятує від інфекцій

Якщо застеляти папером сидіння унітазу – це не врятує від бактерій. Тому що відвідувачі часто відривають від рулону шматок, притримуючи брудними руками весь папір. А якщо він висить, не прикритий кришечкою, то стає найбільшим джерелом бактерій у всьому туалеті.

Як уникнути небезпек у туалеті

Необхідно мити руки з милом до і після відвідин туалету. Також варто з собою мати антибактеріальні серветки – якщо мила не буде.

Якщо сидіння унітазу мокре – протріть його папером, коли воно буде сухе – антибактеріальними серветками.

По можливості носіть з собою свою туалетний папір. Окрім того, варто натискати на кнопку зливу, використавши серветку.

Також не користуйтеся сушаркою для рук, краще витріть їх паперовим рушником.