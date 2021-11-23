Сидів у кутку й ні з ким не говорив, – розслідувач Bellingcat Грозєв про зустріч із Путіним
Джерело:"Гордон"
Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що був знайомий з Володимиром Путіним ще до того, як той став очільником Кремля. Перша їхня зустріч відбулася у середині 90-х.
Саме тоді, як розповів розслідувач міжнародної дослідницької організації в інтерв'ю, Путін працював у мерії Санкт-Петербурга.
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За збігом обставин, Грозєв у той час жив і працював у Петербурзі. Приблизно у 1995 році він вперше зустрівся з Володимиром Путіним.
Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції "Ельдорадіо". Тому що він тоді відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російське,
– пояснив Грозєв.
Путін був нетовариським
Також він поділився своїм першим враженням від їхньої зустрічі. Грозєв зазначив, що чинний очільник Кремля був досить нетовариським.
Путін опинився на якомусь нашому святі – десь у кутку сидів. Він був запрошений від мерії й був у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами таки,
– сказав розслідувач.
Що відомо про Bellingcat?Це дослідницька пошукова мережа, яка розслідує резонансні події за допомогою інформації, що є у відкритому доступі. Bellingcat останні 8 років активно займається й подіями в Україні. Зокрема, завдяки журналістам світ побачив факти перетину кордону російськими військовими й збиття ними ж літака MH17. А нещодавно розслідувачі Bellingcat опублікували звіт про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".
Щоправда, документ, який подробиці описує деталі цієї операції, не дає відповіді на головне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.