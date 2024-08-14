Завершено пошук і знищення противника у Суджі, – Сирський
Суджа Курської області повністю під контролем Збройних Сил України. Станом на сьогодні у місті завершено пошук і знищення російських окупантів.
Про це у середу, 14 серпня, під час доповіді президенту, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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"Завершено пошук і знищення противника у Суджі. З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовів противника", – зазначив Олександр Сирський.
У свою чергу Володимир Зеленський подякував головнокомандувачу за "поповнення обмінного фонду". Президент наголосив, що це допоможе повернути наших хлопців і дівчат.
До слова, переддень, 13 серпня, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський теж повідомляв, що у Курській області Росії вже сотні військових російської армії здалися в полон. При цьому зазначав, що Москва про це не повідомляє.
Ситуація на Курщині: актуально
- Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.
- Захисникам вдалось взяти під контроль нові селища, зокрема Плехове.