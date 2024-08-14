Завершено пошук і знищення противника у Суджі, – Сирський

Суджа Курської області повністю під контролем Збройних Сил України. Станом на сьогодні у місті завершено пошук і знищення російських окупантів.

Про це у середу, 14 серпня, під час доповіді президенту, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Завершено пошук і знищення противника у Суджі. З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовів противника", – зазначив Олександр Сирський.

У свою чергу Володимир Зеленський подякував головнокомандувачу за "поповнення обмінного фонду". Президент наголосив, що це допоможе повернути наших хлопців і дівчат.

До слова, переддень, 13 серпня, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський теж повідомляв, що у Курській області Росії вже сотні військових російської армії здалися в полон. При цьому зазначав, що Москва про це не повідомляє.

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