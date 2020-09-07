Цифрова промисловість та індустрія 4.0. на практиці. Сучасний навчальний центр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Сіменс відкрили у Криворізькому національному університеті.

У цій лабораторії студентів навчатимуть працювати з автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого портфеля програмного забезпечення і обладнання для промисловості.

Допитливі і талановиті зможуть відпрацьовувати абсолютно всі необхідні технологічні ланцюжки свого практичного застосування. І відпрацьовувати це в реальних умовах, що дуже дорого, а іноді навіть небезпечно. Здійснити підготовчу роботу на віртуальній моделі з нормальним цифровим рівнем подібності – це швидше, безпечніше, і ефективніше в майбутньому,

– розповів ректор Криворізького національного університету Микола Ступнік.

В процесі розробки стендів було втілено ідею поєднання віртуального світу з його реальним прототипом – створення цифрового двійника і представлення його у вигляді масштабної моделі.

У центрі встановлено справжні конвеєри, маніпулятори, термотунель, спеціальні осередки зважування, промислові контролери, частотні перетворювачі, різні датчики і контрольно-вимірювальні прилади. Встановлено програмне забезпечення TIA Portal, PLCSIM і SIMIT, яке студенти зможуть використовувати для віртуальної пусконаладки.

"Радий за наших студентів і за наших науково-педагогічних працівників та науковців, за аспірантів радий за те, що вони мають можливість опанувати новітні технології Сіменс, попрацювати, набути досвід з сучасними програмно-технічними комплексами Сіменс", – зазначив проректор Криворізького національного університету Володимир Меркун.

Це вже п’ята лабораторія, яку відкривають в університетах за сприяння "Сіменс Україна". Мета компанії – створення умов для якісної освіти майбутніх фахівців.

Ми дуже сильно розвиваємося в плані інжинірингу. Набираємо молодих інженерів на роботу з України. І ми прекрасно розуміємо, що всі ті кадри потрібно готувати. Щоб ці кадри були готові, потрібно вкладати та інвестувати в такі лабораторії. Ми хочемо навчати спільно з університетом фахівців не тільки майбутніх, а й сьогоднішніх професій автоматизації, цифровізації та електрофікації,

– поділився генеральний директор "Сіменс Україна" Мачей Зелінський.

З нагоди відкриття центру, компанією "Сіменс Україна" оголошено конкурс серед студентів, аспірантів та докторантів університету на розробку кращого проєкту з автоматизації. Головний приз – одна тисяча євро. Результати оголосять наприкінці наступного навчального року.