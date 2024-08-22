Вчені розкрили таємничий сигнал із космосу Wow: чи були це прибульці та чому вони мовчать

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Упродовж десятиліть людство не втрачає надії зустріти братів та сестер по розуму в космосі. Вчені будують величезні радіотелескопи, добровольці розшифровують сигнали, однак пошуки іншопланетної цивілізації досі не були вдалими.

Попри всі невдачі, були й цікаві випадки. У 1977 році радіотелескоп "Велике вухо" університету Огайо в США під час моніторингу позаземних сигналів спіймав передачу із сузір'я Стрільця, джерелом якої могли бути іншопланетяни. Астроном Джеррі Еман, який виявив цікаву закономірність кілька днів після отримання сигналу, записав на полях роздруківки "Wow!". Ця реакція й дала назву сигналові.

У 2024 році науковці нарешті наблизилися до розгадки сигналу Wow! Про їхнє відкриття читайте у матеріалі 24 Каналу.

Передісторія. Що сталося у 1977 році

У серпні 1977-го радіотелескоп "Велике вухо" (Big Ear) університету Огайо, розташований у Делавері, під час моніторингу неба на предмет позаземних сигналів, зафіксував сигнал, що надходив із сузір'я Стрільця. Як пізніше з'ясувалося, він мав ознаки штучного походження.

Власне, це й визначив астроном-волонтер Джеррі Еман, який через кілька днів переглядав зафіксовані дані. Сигнал настільки вразив його, що на полях комп'ютерної роздруківки Еман написав "Wow!", тобто "Вау!". Вчений також виділив показники інтенсивності сигналу – символи 6EQUJ5.



Роздруківка сигналу / Університет Огайо

В чому ж була незвичність сигналу? У 1959 році вчені з американського Корнельського університету припустили, що розвинута позаземна цивілізація відправлятиме сигнали на частоті 1420 мегагерців, що випромінюється нейтральним воднем. Це найбільш поширений елемент у Всесвіті. Саме в цій частоті, з невеликою похибкою, і випромінювався Wow-сигнал.

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Хоча Wow! потім намагалися знайти знов десятки разів, сигнал не помітив більше жоден астроном чи волонтер. І хоч виявлення сигналу шокувало астрономічну спільноту, Еман залишився дещо скептичним.

Навіть якби це були розумні істоти, які надсилають сигнал, вони робили б це набагато частіше за один раз. Ми мали б побачити це знову, коли шукали його 50 разів. Щось підказує, що це був сигнал із Землі, який просто відбився від шматка космічного сміття,

– казав астроном у 1994 році.

Також існувало припущення, що джерелом сигналу була воднева хмара, що супроводжувала одну з двох комет, 266P/Christensen і P/2008 Y2 (Gibbs). Вони пролітали через ділянку неба у 1977 році, саме коли Wow-сигнал було зафіксовано.

Пізніше науковець відмовився від скептичної точки зору, адже подальші дослідження показали, що об'єкт, який відбив би сигнал від Землі, мусив мати нереалістичні характеристики. До того ж частота сигналу 1420 МГц є зарезервованою.

У статті 1997 року Еман написав, що не хоче "робити масштабні висновки з не дуже масштабних даних", визнаючи можливість того, що джерело могло бути військовим або іншим продуктом земних джерел.

У 2019 році вчений заявив, що переконаний в тому, що Wow! може бути першим сигналом від позаземного розуму.

Цікаво! Історію з сигналом "Вау!" використали в серіалі "Проблема трьох тіл", екранізації однойменної книги китайського письменника Лю Цисіня. У сюжеті сигнал також отримали на китайському радіотелескопі – роздруківку з кодом 6EQUJ5 тримає Є Веньцзе, героїня серіалу.



Зміст сигналу – попередження Землі, щоб люди не виходили на зв'язок з іншопланетянами.

Що ж це було: нові результати досліджень

Інтерес до сигналу "Вау!" не згас і у 2020-их. Дослідженням таємничого послання займалася команда під керівництвом астробіолога Абеля Мендеса з університету Пуерто-Ріко в Аресібо, де був розташований другий за розміром радіотелескоп у світі.

Нова гіпотеза припускає, що джерелом сигналу міг бути надпотужний космічний лазер. Але це не зброя інопланетної цивілізації, а природний об'єкт.

Наші останні спостереження, проведені в період з лютого по травень 2020 року, виявили подібні вузькосмугові сигнали поблизу водневої лінії, хоча і менш інтенсивні, ніж оригінальний сигнал Wow!,

– пояснює Мендес.

Сигнал 1977 року був надзвичайно потужним спалахом радіохвиль, який тривав лише 72 секунди поблизу водневої лінії 1420 МГц. Хоча у 1959 році вчені вирішили, що водень може бути "вітанням" від іншої цивілізації, сигнал Wow! не містив модуляції, яку можна було б розшифрувати та ніколи не повторився. Саме через це Мендес і команда вирішили шукати природне джерело сигналу.

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Зокрема, вчені шукали короткі випромінювання вузькосмугових радіохвиль, подібних за частотою до Wow-сигналу в архівних даних проекту радіовипромінювання червоних карликових зірок (REDS) обсерваторії Аресібо, яка зараз не працює.

Вчені знайшли чотири цікаві записи, всі – з околиць крихітного червоного карлика Зірка Тігардена, що знаходиться всього в 12,5 світлових роках від нас.



Зірка Тігардена / Візуалізація NASA

Як виявили вчені, сигнали з околиць Зірки Тігардена пов'язані з міжзоряними хмарами холодного водню. Це вказує на потенційне джерело Wow! – потужний спалах випромінювання, що пройшов через хмару холодного водню, стимулюючи газ виробляти потужний імпульс випромінювання, близький до 1420 МГц.

Результатом такого процесу став би природний астрофізичний мікрохвильовий лазер, або мазер, який випромінює інтенсивну концентрацію вузькосмугового світла на лінії водню, що виглядатиме як Wow-сигнал здалеку.

Цікаво! Попри гіпотезу про природність сигналу, Зірка Тігардена все ж може бути домом для іншої цивілізації. У 2019 році обсерваторія Кало-Альто відкрила у населеній зоні зірки – де може існувати вода у рідкому стані – дві планети, схожі на Землю.

Бувши червоним карликом, Зірка Тігардена навряд чи зможе створити достатньо потужний спалах, щоб спричинити спалах випромінювання такої сили, як Wow!, але є інші готові на це космічні об'єкти. Наприклад, нейтронні зірки з надзвичайно потужними магнітними полями, які мають назву магнетари. Або інший тип зірок – м'які гамма-ретранслятори, які періодично викидають гамма- або рентгенівське випромінювання. Вчені з Аресібо також наголошують на тому, що такі викиди трапляються рідко – це і пояснює унікальність сигналу 1977 року.

Наша гіпотеза враховує всі спостережувані характеристики сигналу Wow!, представляє ще одне джерело хибних спрацьовувань у пошуках техносигнатур і припускає, що цей сигнал є першим зареєстрованим спалахом астрономічного мазера в лінії водню,

– мовиться у звіті.

Чи були взагалі контакти з іншими цивілізаціями

За всю історію пошуків сигналів від позаземних цивілізацій у XX – XXI століттях, крім Wow!, є кілька кандидатів на "техносигнатуру" – повідомлення від іншопланетян штучної природи. Серед них такі:

сигнал BLC1 з Проксіми Центавра, найближчої до Сонячної системи зірки. Його зафіксували у 2020 році;

сигнал SHGb02+14a близький до водневої лінії, відкритий у 2003 році, походить з точки між сузір'ями Риб та Овна;

швидкі радіосплески невідомої природи та сигнали від пульсарів і квазарів.

Утім, жоден з перерахованих сигналів не містить усі ознаки техносигнатури.

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Не враховуючи суперечливих або взагалі неправдоподібних історій про прибульців та НЛО, людство жодного разу не мало контакту з іншими космічними цивілізаціями. Це пояснює парадокс Фермі, запропонований італійським фізиком Енріко Фермі у 1950 році. Скорочено парадокс звучить таким чином:

Поширена віра в те, що в космосі існує багато інших технологічно розвинутих цивілізацій, не підкріплена спостереженнями і є парадоксальною. Отже, або людське розуміння природи, або спостереження є неповними та помилковими.

Історія формування парадокса така – на обіді з колегами у 1950 році Фермі запитав "Де всі?", маючи на увазі прибульців. Це сталося під час візиту до Лос-Аламоської національної лабораторії. Вчені пожартували про прибульців, які нібито крадуть сміттєві баки.

На думку вчених, пояснювати незрозуміле втручанням іншопланетян – дуже легко, але незрозуміло, де переконливі докази існування іншопланетян. Висновком була ідея, що інші цивілізації можуть існувати, але надто далеко одні від одних, або Земля є єдиною в незаселеному регіоні космосу. Цим і пояснюється мовчання Всесвіту.