Сигнали Україні та 18 варіантів протидії Росії: інтерв'ю з експертом про зміни в політиці США

Нещодавно у Вашингтоні відбулися дві знакові події: американська верхівка ухвалила рішення про розширення обсягів військової допомоги Києву, а Джо Байден дав пресконференцію з нагоди першого року президентства. Ці надважливі теми в комплексі дають експертам-американістам чудовий привід для обговорень.

Про візит Ентоні Блінкена до України, американські варіанти протидії Росії та зовнішньополітичні підсумки першого року Джозефа Байдена в Білому домі – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів аналітик Internews Україна, експерт-американіст Владислав Фарапонов.

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Про підтримку України з боку США

Владиславе, якою, на вашу думку, була мета приїзду Ентоні Блінкена до Києва?

Метою цього візиту було насамперед засвідчити нам свою реальну підтримку. Водночас у такий спосіб американці адресували Москві сигнал про готовність, в разі чого, діяти тут і зараз.

Відвідини Києва Блінкеном були важливі ще й з точки зору зниження градусу соціальної напруги на тлі чуток про евакуацію американських дипломатів. Прибувши до нашої столиці, держсекретар на власному прикладі показав, що боятися нічого. Адже, якби й справді йшлося про вторгнення з дня на день, США навряд чи розглядали б навіть найменшу можливість візиту когось з адміністрації.

Також Блінкен передав Україні американські очікування щодо наших конкретних дій. Він мав на меті звірити годинники з українським політикумом та перевірити, наскільки ми готові працювати разом із Вашингтоном.

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Теоретично ця зустріч можлива. Андрій Єрмак справді обговорював таку опцію у розмові із Вікторією Нуланд. Щоправда, для реалізації цього сценарію сторони повинні попередньо дійти згоди щодо певних компромісів, на які вони будуть готові піти. Та й питання місця таких перемовин теж залишається відкритим. На цей час не бачу реальних підстав для такого роду зустрічі.

Владислав Фарапонтов / Фото з архіву сайту 24 каналу

Незадовго перед Блінкеном нас ушанував своїм візитом глава ЦРУ. Яке завдання було у нього в Києві?

Я би цей візит більше пов'язував із чисто технічними аспектами. Як-от, приміром, обмін актуальною інформацією, розвідувальними даними й таке інше.

Хто може стати новим послом США в Україні?

Чесно кажучи, цей процес уже настільки затягнувся, що мені навіть не надто хочеться висловлювати здогадки. Просто очікую, кого зважаться подати на номінацію до верхньої палати Конгресу. Надто багатьох людей останнім часом згадують у контексті вірогідного їх призначення на посаду посла в Україні.

На мою думку, найбільш доречно було б призначити на постійній основі нинішню тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін. Тим більше якщо сам держсекретар неодноразово схвально відгукувався про роботу Квін на своїй посаді.

Чи зважаться Штати розширити обсяг військової допомоги для нас?

Питання скоріше навіть не в обсягах, а у більш предметних запитах з боку Києва. Гроші будуть у будь-якому випадку. Вашингтон чекає від Києва конкретний перелік озброєння. Нам лише треба його скласти та довести Білому Дому, що необхідні саме ці види зброї.

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Про варіанти протидії Росії

Серед 18-ти варіантів реакції на агресію РФ, які зараз на столі у Байдена, є можливість відімкнення Москви від SWIFT?

Дуже слушне запитання. Мені здається, що ми трохи неправильно розуміємо принцип роботи механізму відключення будь-якої держави від цієї платіжної системи.

Згадаємо, наприклад, процес відключення Ірану від SWIFT. Минуло майже 7 років з моменту ухвалення адміністрацією США відповідного рішення, поки, власне, відключення відбулося. Помилкою буде вважати, що це питання лічених днів чи тижнів. Спочатку треба досягнути консенсусу, далі треба провести певні підготовчі дії…

Потрібно зважати й на те, що Росія теж зі свого боку готується до такого розвитку подій. Там уже створюють альтернативні розрахункові системи на випадок втілення в життя заяв стосовно SWIFT.

Тому треба розуміти наступне: процедуру відключення запустити можна. Проте, до того моменту, коли обмеження набудуть чинності,, щоби мінімізувати, наскільки це буде можливо, шкоду російській економіці.

Ентоні Блінкен і Сергій Лавров. США готові тиснути на Росію / Фото Getty Images

Який рецепт протидії Росії просто зараз є найоптимальнішим, враховуючи всі обставини?

Гадаю, американській адміністрації слід одночасно із початком роботи над відімкненням РФ від SWIFT, почати працювати над посиленням уже існуючих санкцій. Також варто подумати над запровадженням персональних обмежень проти оточення Путіна. Відповідні законопроєкти вже напрацьовані. Залишається дочекатися відповіді на питання: чи готові США втілити прописані там дії у реальність.

То все-таки, що заважає тим же американцям діяти на випередження?

Проблема тут криється в неможливості на 100% підтвердити те, чи буде агресія чи, все ж таки, ні. Навіть Байден під час пресконференції сказав, що жоден із дипломатів, з якими він мав розмову останнім часом, не може нічого чітко сказати в цьому плані.

Зрештою, припускаю, що деякі санкції вже готують до запровадження. Просто ця інформація наразі не є публічною.

Про підсумки першого року президентства Байдена

Владиславе, як оціните трансатлантичну політику Байдена на даному етапі?

Він міг зробити більше в цьому напрямку. Однак, враховуючи складну ситуацію всередині країни за десять місяців до проміжних виборів, я б сказав, що поки все виглядає досить обнадійливо.

Байден зміг уникнути якихось скандалів, як скажімо, у ситуації з субмаринами та Францією. Відсутність глобальних протиріч, на цей момент, вказує, що теперішня адміністрація йде правильним шляхом в сенсі забезпечення єдності колективного Заходу. У них все ще попереду. На це вказує вже хоча б те, що американці з європейцями домовилися про тісну співпрацю у сферах технологій та кібербезпеки.

В який бік змінилося місце Росії у списку ворогів США у порівнянні з Китаєм?

На це питання зможе чітко відповісти лише стратегія національної безпеки Штатів, розроблена вже адміністрацією Байдена. Відповідний документ повинен бути опублікований найближчим часом.

В загальних рисах, бачення стосунків – як з Пекіном, так і з Москвою – не буде відрізнятися від сформованого ще за часів Трампа, де Китай на рівні з Росією визнається стратегічним противником США.

Вихід з Афганістану – серйозна поразка США / Фото Getty Images

Афганістан – це поразка чи вияв здорового прагматизму?

Без сумніву, вихід американських військ з цієї країни дуже сильно вдарив по міжнародному іміджу Штатів загалом та президента зокрема.

Разом з тим, потрібно усвідомити, що такий перебіг подій є результатом двопартійного консенсусу щодо потреби скорочення американської військової присутності закордоном. В умовах, коли ухвалення цього рішення вже давно назрівало, глава держави є заручником обставин. Бо від нього, за великим рахунком, в цьому випадку нічого не залежало.

Табір Блінкена остаточно переміг табір Саллівана в українському питанні?

Згоден з цими словами абсолютно. Поділ на два протилежні табори справді мав місце. І варто розглядати це питання з точки зору більшої довіри Байдена Блінкену чи Саллівану в залежності від існуючих на певний момент обставин. Зараз на перший план вийшов держсекретар, бо цього вимагає ситуація.

Таким чином, треба говорити скоріше про ситуативну перевагу того чи іншого центру впливу відповідно до умов, які складаються. Бо, як би нам не хотілося, щоби абсолютну перемогу здобув Блінкен, реальність все-таки побудована трохи інакше.

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Назвіть три найбільші перемоги та три прорахунки Байдена на зовнішньополітичній арені за минулий рік.

Серед позитиву найперше – це кроки до відновлення трансатлантичної єдності. По-друге – розширення співпраці зі союзниками на сході на кшталт Японії та Австралії задля більш ефективного протистояння Китаю.

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Серед прорахунків найбільшим на цей час є вихід з Афганістану. Далі йдуть намагання якимось чином домовитися з Піднебесною спочатку по клімату, а згодом і, можливо, знайти більше точок дотику. І нарешті, неприховане загравання з Росією, починаючи ще з переговорів влітку минулого року у Женеві.