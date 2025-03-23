Мали конфлікт раніше: Сікорський красиво "послав" Маска

Радослав Сікорський, який очолює МЗС Польщі, в ефірі Sky News фактично послав Ілона Маска. Таким чином міністр відповів на запитання, чи не помирилися вони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сікорського Sky News.

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Чому Сікорський послав Маска

Наприкінці інтерв'ю ведучий запитав, чи помирився Сікорський з Маском. Той засміявся і відповів:

Ілон Маск – великий першопроходець. Бажаю йому успіхів у подорожі на Марс.

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Ці слова Сікорського прозвучали не просто так. Мільярдер погрожував відключити Starlink для українського війська. Ця маніпуляція мала застрашити Україну та добити її після припинення допомоги зі США. "Фронт посиплеться, якщо я відключу Starlink", – пихато заявив Маск на початку березня.

Радослав Сікорський зауважив: Starlink для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Тож якщо Маск так поведеться, Варшава шукатиме іншого постачальника.

Утім, у відповідь Маск назвав Сікорського маленькою людинкою та наказав міністрові заткатися. Щоправда, потім він досить швидко змінив свою думку та заявив, що "не відключатиме Україні інтернет".

Дональд Туск теж відреагував на суперечку. "Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть до менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Дорогі друзі, подумайте про це", – написав він.

Тим часом сам Маск продовжує постити меми про Марс на своїй сторінці в Х.